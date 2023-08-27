Серхио Перес об андеркате для Ферстаппена: «Уверен, тут есть причина»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Нидерландов, где финишировал четвертым из-за 5-секундного штрафа за превышение скорости на пит-лейн.

В начале гонки мексиканец оказался впереди напарника , но позже его зазвали на пит-стоп при переходе на «слики». По радио Серхио спросил, не было ли это андеркатом в пользу Макса.

«Думаю, в таких сценариях у команды в конкретный момент просто больше информации, чем у нас. Так что, очевидно, мы обсудим это во время собрания – и я уверен, что тут есть причина», – сказал Перес.

Серхио также поделился впечатлениями от пилотажа в сложных погодных условиях:

«Это был хаос, все часто менялось – и, к сожалению, наш великолепный пит-стоп в начале гонки обернулся неудачей в конце. Жаль, что мы финишировали, потеряв подиум, потому что, по-моему, сегодня мы его заслужили».

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й