Серхио Перес об андеркате для Ферстаппена: «Уверен, тут есть причина»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Нидерландов, где финишировал четвертым из-за 5-секундного штрафа за превышение скорости на пит-лейн.

В начале гонки мексиканец оказался впереди напарника Макса Ферстаппена, но позже его зазвали на пит-стоп при переходе на «слики». По радио Серхио спросил, не было ли это андеркатом в пользу Макса.

«Думаю, в таких сценариях у команды в конкретный момент просто больше информации, чем у нас. Так что, очевидно, мы обсудим это во время собрания – и я уверен, что тут есть причина», – сказал Перес.

Серхио также поделился впечатлениями от пилотажа в сложных погодных условиях:

«Это был хаос, все часто менялось – и, к сожалению, наш великолепный пит-стоп в начале гонки обернулся неудачей в конце. Жаль, что мы финишировали, потеряв подиум, потому что, по-моему, сегодня мы его заслужили».

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир В.
твой темп после пит-стопа тому причина
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Le Chan
Какой подиум еще с такой ездой и топ 5 слишком высоко
Забавно что Пересу даже не сказали что главный преследователь поехал на пит и узнал он об этом уже после своего пит стопа )))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aibek Mak
После пит стопа Макса он каждый круг отыгрывал по 2 секунды на одинаковых шинах, так что не Чеко об этом говорить
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AVKU
Easy come, easy go. В начале гонки преимущество получил, потом легко его потерял. Ему бы помолчать о действиях команды. Раз за разом лажает в квалификациях, темп существенно ниже Макса. Сегодня умудрился вылететь и штраф получить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jurgen Klinsmann
Ответ Aibek Mak
После пит стопа Макса он каждый круг отыгрывал по 2 секунды на одинаковых шинах, так что не Чеко об этом говорить
еще и на промежуточных были круги когда ферзь 4(!!) секунды за круг отыгрывал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иванофф
В команде всё правильно сделали, т.к. не могут рассчитывать на Переса, допускающего столько косяков Переса.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рнпрл Аари
Конечно Макс в любом случае его обогнал бы, может РБ подстраховались чтобы не могли оба столкнуться в таких условиях и дали Максу андеркат сделать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grigpar
Прям так и виделось, как РБ "отдадут" победу Пересу в Занфорте. :))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий