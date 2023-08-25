Гельмут Марко: «Пересу нужно давать результат, чтобы выступать в 2024-м. У «Ред Булл» есть план Б»
Гельмут Марко не гарантировал Серхио Пересу место в «Ред Булл» в 2024 году.
Контракт Переса с командой действует до конца следующего сезона, однако советник «Ред Булл» не стал исключать досрочного расставания с мексиканцем.
Ранее Гельмут в интервью Kleine Zeitung сообщил, что в «Формуле-1» не бывает 100-процентной уверенности, а на Гран-при Нидерландов развил мысль и напомнил, что пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо претендует на возвращение в топ-коллектив.
«Конечно, наша цель – начать следующий сезон с Чеко, но для этого ему нужно давать результат. В лице Лиама Лоусона и Риккардо у нас есть альтернативы, всегда нужно иметь план Б», – сказал Марко в эфире немецкого Sky.
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