Гельмут Марко: «Пересу нужно давать результат, чтобы выступать в 2024-м. У «Ред Булл» есть план Б»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Даниэль Риккардо Гран-при Нидерландов Лиам Лоусон Авто

Гельмут Марко не гарантировал Серхио Пересу место в «Ред Булл» в 2024 году.

Контракт Переса с командой действует до конца следующего сезона, однако советник «Ред Булл» не стал исключать досрочного расставания с мексиканцем.

Ранее Гельмут в интервью Kleine Zeitung сообщил, что в «Формуле-1» не бывает 100-процентной уверенности, а на Гран-при Нидерландов развил мысль и напомнил, что пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо претендует на возвращение в топ-коллектив.

«Конечно, наша цель – начать следующий сезон с Чеко, но для этого ему нужно давать результат. В лице Лиама Лоусона и Риккардо у нас есть альтернативы, всегда нужно иметь план Б», – сказал Марко в эфире немецкого Sky.

Гельмут Марко о досрочном титуле: «Наша цель – выиграть чемпионат. Когда именно это случится не имеет значения»

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2 комментария

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Марат Кагин
хех, началось
+1
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topsatan
Хэма подпишите )))
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