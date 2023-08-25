Гельмут Марко: «Пересу нужно давать результат, чтобы выступать в 2024-м. У «Ред Булл» есть план Б»

Гельмут Марко не гарантировал Серхио Пересу место в «Ред Булл» в 2024 году.

Контракт Переса с командой действует до конца следующего сезона, однако советник «Ред Булл» не стал исключать досрочного расставания с мексиканцем.

Ранее Гельмут в интервью Kleine Zeitung сообщил, что в «Формуле-1» не бывает 100-процентной уверенности, а на развил мысль и напомнил, что пилот « » претендует на возвращение в топ-коллектив.

«Конечно, наша цель – начать следующий сезон с Чеко, но для этого ему нужно давать результат. В лице и Риккардо у нас есть альтернативы, всегда нужно иметь план Б», – сказал Марко в эфире немецкого Sky.

Гельмут Марко о досрочном титуле: «Наша цель – выиграть чемпионат. Когда именно это случится не имеет значения»

Гельмут Марко: «Причина превосходства «Ред Булл» – Ферстаппен, а не машина»

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