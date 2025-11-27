Гран-при Катара-2025. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь Гран-при Катара.
Предпоследний, 23-й этап сезона-2025 «Формулы-1» состоится в ближайшие выходные на трассе «Лусаил».
В рамках уик-энда также пройдут заезды «Формулы-2».
Лусаил Интернэшнл, Лусаил
28-30 ноября 2025 года
Расписание трансляций
Пятница
Практика: 16:30 🌙
Квалификация к спринту: 20:30 🌙
Суббота
Спринт: 17:00 🌙
Квалификация: 21:00 🌙
Воскресенье
Гонка: 19:00 🌙
Расписание заездов «Ф-2»
Пятница
Практика: 14:05
Квалификация: 19:10
Суббота
1-я гонка: 19:20
Воскресенье
2-я гонка: 15:00
время московское
