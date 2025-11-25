Лоран Мекьес о победе Ферстаппена в Лас-Вегасе: «Типичный Макс»

В «Ред Булл» восхитились выступлением Ферстаппена в Лас-Вегасе.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес поделился мнением о победе Макса Ферстаппена на Гран-при Лас -Вегаса.

За счет дисквалификации обоих «Макларенов» из-за износа планки нидерландец сократил отставание от лидера чемпионата Ландо Норриса до 24 очков.

До конца сезона осталось две гонки и один спринт.

«Первый круг, первый поворот – здесь он никогда не ошибается. Это был типичный Макс. Он отлично справился, провел хороший старт и обогнал Ландо. Вы можете судить об этом лучше меня – Макс никогда не ошибается в таких ситуациях.

У него получалось ехать очень быстро. По-моему, его темп был даже сильнее того, что мы видели в возможностях машины. Во время второго отрезка мы пару раз просили его увеличить темп, когда Ландо начинал атаковать, и каждый раз, когда это было необходимо, Макс с этим справлялся», – отметил Мекьес.

