Хэмилтон и «Мерседес» согласовали зарплату в $64 млн, расхождения касаются времени для спонсоров команды (The Sun)

Теги Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Мик Шумахер Ландо Норрис Авто

Журналисты рассказали о том, с чем связано затягивание переговоров по новому контракту Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом».

Нынешнее соглашение с семикратным чемпионом «Формулы-1» рассчитано до конца 2023 года.

Как предполагает The Sun, стороны согласовали длительность сделки (два сезона) и зарплату (около 50 миллионов фунтов в год – приблизительно 64 миллиона долларов по текущему курсу).

Сообщается, что Льюис и «Мерседес» не достигли взаимопонимания относительно времени, который пилот должен будет уделять спонсорам команды.

Журналисты отмечают, что немецкий коллектив находится в невыгодном положении, поскольку фактически лишен выбора: резервный гонщик Мик Шумахер «в другой лиге», а юридическая борьба за Ландо Норриса из «Макларена» «может обернуться хаосом».

Ранее итальянская пресса сообщала о грядущем подписании четырехлетнего контракта между Хэмилтоном и его командой.

Хэмилтон и «Мерседес» объявят о новом многолетнем контракте перед Гран-при Нидерландов (CdS)

Дэвид Култхард: «Хэмилтон хочет быть уверен, что «Мерседес» будет конкурентоспособным в следующем сезоне»

4 комментария

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R_RB
Так сказать - вытряхнуть кассу напоследок =)
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Mittermeyer
Если это правда, то даже жалко Мерседес стало. 64 ляма баксов в чернокожий карман -- это сильно. Как же Мерседес Хэмилтоном поставлен в позу рака -- и это не созвездие.
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Кирилл Конопельченко
Сильно. Хэм мощный бизнесмен.
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ramizik998811@mail.ru
Да лучше подписать Шумахера чем за такие деньги старика брать !
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