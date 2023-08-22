Хэмилтон и «Мерседес» согласовали зарплату в $64 млн, расхождения касаются времени для спонсоров команды (The Sun)
Журналисты рассказали о том, с чем связано затягивание переговоров по новому контракту Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом».
Нынешнее соглашение с семикратным чемпионом «Формулы-1» рассчитано до конца 2023 года.
Как предполагает The Sun, стороны согласовали длительность сделки (два сезона) и зарплату (около 50 миллионов фунтов в год – приблизительно 64 миллиона долларов по текущему курсу).
Сообщается, что Льюис и «Мерседес» не достигли взаимопонимания относительно времени, который пилот должен будет уделять спонсорам команды.
Журналисты отмечают, что немецкий коллектив находится в невыгодном положении, поскольку фактически лишен выбора: резервный гонщик Мик Шумахер «в другой лиге», а юридическая борьба за Ландо Норриса из «Макларена» «может обернуться хаосом».
Ранее итальянская пресса сообщала о грядущем подписании четырехлетнего контракта между Хэмилтоном и его командой.
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