Хэмилтон и «Мерседес» согласовали зарплату в $64 млн, расхождения касаются времени для спонсоров команды (The Sun)

Журналисты рассказали о том, с чем связано затягивание переговоров по новому контракту с « ».

Нынешнее соглашение с семикратным чемпионом «Формулы-1» рассчитано до конца 2023 года.

Как предполагает The Sun, стороны согласовали длительность сделки (два сезона) и зарплату (около 50 миллионов фунтов в год – приблизительно 64 миллиона долларов по текущему курсу).

Сообщается, что Льюис и «Мерседес» не достигли взаимопонимания относительно времени, который пилот должен будет уделять спонсорам команды.

Журналисты отмечают, что немецкий коллектив находится в невыгодном положении, поскольку фактически лишен выбора: резервный гонщик «в другой лиге», а юридическая борьба за из « » «может обернуться хаосом».

Ранее итальянская пресса сообщала о грядущем подписании четырехлетнего контракта между Хэмилтоном и его командой.

Хэмилтон и «Мерседес» объявят о новом многолетнем контракте перед Гран-при Нидерландов (CdS)

Дэвид Култхард: «Хэмилтон хочет быть уверен, что «Мерседес» будет конкурентоспособным в следующем сезоне»