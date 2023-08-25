Формула-2. Нидерланды. Кроуфорд выиграл квалификацию, Вести – 3-й, Пуршер – 10-й

Пилот «Хайтека» Джек Кроуфорд показал лучшее время в квалификации «Формулы-2» в Нидерландах.

Поул стал для американского спортсмена первым в «Ф-2».

Вторым квалификацию завершил гонщик «МП Моторспорт» Деннис Хаугер, третьим – один из лидеров сезона Фредерик Вести (« »). из «Виртуози» занял пятое место, представитель «Премы» Оливер Бермэн – шестое, возглавляющий чемпионат («АРТ») – десятое, его соперник Аюму Иваса из « » – 12-е.

Сессию трижды прерывали красными флагами на последних минутах, в итоге гонщики не смогли проехать заключительные попытки.

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