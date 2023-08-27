«Ред Булл» выиграл 14 Гран-при подряд. Предыдущий рекорд «Формулы-1» – 11 побед подряд
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил Гран-при Нидерландов на первом месте.
Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» девятой подряд, 11-й в сезоне и 46-й в карьере.
«Ред Булл» выиграл все 13 гонок 2022 года. Команда одержала 14 побед подряд – серия без проигрышей началась на Гран-при Абу-Даби, заключительном этапе прошлого сезона. Чемпионы мира стали сильнейшими по итогам 23 этапов из последних 24: Ферстаппен поднимался на верхнюю ступень подиума 20 раз, его напарник Серхио Перес – трижды.
На Гран-при Венгрии «Ред Булл» побил рекорд «Ф-1», установленный в 1988 году, когда «Макларен» завоевал 11 побед подряд усилиями Айртона Сенны и Алена Проста.
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