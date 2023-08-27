«Ред Булл» выиграл 14 Гран-при подряд. Предыдущий рекорд «Формулы-1» – 11 побед подряд

Теги Айртон Сенна Ален Прост Гран-при Венгрии Макларен Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил Гран-при Нидерландов на первом месте.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» девятой подряд, 11-й в сезоне и 46-й в карьере.

«Ред Булл» выиграл все 13 гонок 2022 года. Команда одержала 14 побед подряд – серия без проигрышей началась на Гран-при Абу-Даби, заключительном этапе прошлого сезона. Чемпионы мира стали сильнейшими по итогам 23 этапов из последних 24: Ферстаппен поднимался на верхнюю ступень подиума 20 раз, его напарник Серхио Перес – трижды.

На Гран-при Венгрии «Ред Булл» побил рекорд «Ф-1», установленный в 1988 году, когда «Макларен» завоевал 11 побед подряд усилиями Айртона Сенны и Алена Проста.

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8 комментариев

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Anton Kortenko
очередной очень интересный сезон Ф1. сколько платят строителям самовоза в процентах от зарплаты его водителя?
+13
-3
+10
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Антон Якимцев
Ответ Anton Kortenko
очередной очень интересный сезон Ф1. сколько платят строителям самовоза в процентах от зарплаты его водителя?
В случае с Пересом должны платить большн, чем ему.
+4
0
+4
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Роман
Лучший пилот на лучшем болиде
+6
-5
+1
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aya
Д - Доминация!
+1
0
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Сергей Князев
Ответ Anton Kortenko
очередной очень интересный сезон Ф1. сколько платят строителям самовоза в процентах от зарплаты его водителя?
Шумик это нарицательное а все остальные отстой!
+1
0
+1
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burefan
Д- дно
0
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Gnider
Ответ Anton Kortenko
очередной очень интересный сезон Ф1. сколько платят строителям самовоза в процентах от зарплаты его водителя?
Кристиан Хорнер 10млн в год
0
0
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