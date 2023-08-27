«Ред Булл» выиграл 14 Гран-при подряд. Предыдущий рекорд «Формулы-1» – 11 побед подряд

Пилот «Ред Булл» завершил на первом месте.

Победа стала для двукратного чемпиона «Формулы-1» девятой подряд, 11-й в сезоне и 46-й в карьере.

« » выиграл все 13 гонок 2022 года. Команда одержала 14 побед подряд – серия без проигрышей началась на -Даби, заключительном этапе прошлого сезона. Чемпионы мира стали сильнейшими по итогам 23 этапов из последних 24: Ферстаппен поднимался на верхнюю ступень подиума 20 раз, его напарник – трижды.

На Гран-при Венгрии «Ред Булл» побил рекорд «Ф-1», установленный в 1988 году, когда «Макларен» завоевал 11 побед подряд усилиями Айртона Сенны и Алена Проста.

Гран-при Нидерландов-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Алонсо – 2-й, Гасли – 3-й

Ферстаппен выиграл 9 гонок «Ф-1» подряд и повторил рекорд Феттеля

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