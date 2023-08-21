Боттас финишировал 20-м из 1000 участников велогонки в США

Теги Формула-1 Валттери Боттас Альфа Ромео Авто

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас отчитался об успешной велогонке.

Боттас принял участие в соревнованиях SBT GRVL в американском штате Колорадо и попал в топ-2 процента быстрейших велогонщиков.

«Как прошло ваше воскресенье?

Я проехал 100 миль SBT GRVL. В конце сильно сводило мышцы. Финишировал 20-м из 1000. Было весело подгонять себя, порой выходя за пределы – это дает новый взгляд на жизнь», – подписал Валттери фотографии.

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Фото: @ThomasMaheux

2 комментария

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Oleg Olegov
Мазепин финишировал 1000-м из 1000 участников велогонки в США
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botev
первый раз вижу эту фамилию, но рад за чувака!
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