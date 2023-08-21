Боттас финишировал 20-м из 1000 участников велогонки в США

Пилот « » отчитался об успешной велогонке.

Боттас принял участие в соревнованиях SBT GRVL в американском штате Колорадо и попал в топ-2 процента быстрейших велогонщиков.

«Как прошло ваше воскресенье?

Я проехал 100 миль SBT GRVL. В конце сильно сводило мышцы. Финишировал 20-м из 1000. Было весело подгонять себя, порой выходя за пределы – это дает новый взгляд на жизнь», – подписал Валттери фотографии.

Рейтинг гонщиков «Ф-1» по особой матмодели за сезон: Норрис и пилоты «Феррари» мощнее Алонсо, Ферстаппен выжигал не все время

Фото: @ThomasMaheux