Алексей Попов об иске Массы: «Позориться в глазах болельщиков столько лет спустя – не очень понимаю Фелипе»
Алексей Попов прокомментировал иск Фелипе Массы по поводу титула-2008.
Экс-гонщик «Феррари» рассчитывает через суд добиться признания себя чемпионом «Формулы-1» 2008 года. Ранее бывший руководитель серии Берни Экклстоун признался, что знал о намеренной аварии Нельсона Пике-младшего из «Рено» на Гран-при Сингапура. Тогда Масса не заработал очки, а пилот «Макларена» Льюис Хэмилтон поднялся на подиум. В конце сезона британец опередил бразильца на один балл.
«Он понимает, что, конечно, никто это не переиграет и не вернет, но чего он хочет, так это недополученной прибыли. Мол, «если бы я был чемпионом мира, у меня бы были совсем другие рекламные контракты» и так далее, и тому подобное. В этом, кстати, есть определенная правда. Но мне кажется, что никто ему сейчас навстречу не пойдет.
Позориться в глазах болельщиков столько лет спустя – я не очень понимаю Фелипе. Я к нему с большой симпатией всю жизнь относился, но в данной ситуации я не очень понимаю, что он хочет доказать, потому что понятно, что отыграть все назад практически невозможно», – сообщил комментатор.
Адвокаты Массы подали судебный иск с целью получения компенсации и признания бразильца чемпионом «Формулы-1» 2008 года
«Не помню, чтобы давал такое интервью». Берни Экклстоун – о ситуации с иском Массы
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