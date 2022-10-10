Второй титул Ферстаппена, хаос с начислением очков и трактором, «Альпин» подписала Гасли, Риккардо без места в «Ф-1» и другие события Гран-при Японии

Sports.ru представляет дайджест главных событий Гран-при Японии «Формулы-1» и других гоночных серий за неделю.

1. Ферстаппен выиграл гонку и завоевал второе подряд чемпионство. По количеству титулов и побед Макс сравнялся с Алонсо, до рекорда Феттеля и Михаэля Шумахера по выигранным Гран-при за сезон – один шаг.

Второе место занял Перес, третье – Леклер. «Ред Булл» выиграл 14 Гран-при и сделал 5 дублей в 2022 году, показав лучший результат в истории команды.

2. Сумбурные обстоятельства титула Ферстаппена: Леклер получил штраф за срезку и потерял второе место, «Ф-1» решила начислить полные очки за гонку, в которой лидер не проехал 75 процентов дистанции – в итоге решение стало сюрпризом для всех. Макс не знал, что оформит чемпионство, Хорнер признал несовершенство правил, Зайдль заявил об ответственности команд и ФИА за «лазейку» в регламенте.

3. Трактор для эвакуации болидов выехал на трек в условиях крайне плохой видимости после сходов Сайнса и Албона. Гасли чуть не врезался в технику и не скрывал возмущения, другие гонщики согласились с Пьером и напомнили о фатальной аварии Бьянки в 2014-м на той же трассе (высказался и отец Жюля). ФИА «тщательно изучит» произошедшее.

4. Квалификацию выиграл Ферстаппен, едва не столкнувшийся с Норрисом на круге выезда из боксов. Стюарды не стали штрафовать Макса и ограничились предупреждением.

5. Феттель стал гонщиком дня. Себ прошел в топ-10 в квалификации на всех своих Гран-при Японии, откатился в конец пелотона из-за хаоса на старте и добрался до шестого места. Четырехкратный чемпион провел последний этап на «Сузуке» в качестве основного пилота «Ф-1», но ради гонки на любимой трассе готов заменить коллег в будущем.

6. Латифи «крайне рад» первым очкам в 2022 году. Николас занял девятое место, опередив Норриса на 0,6 секунды, и поднялся на 20-ю позицию в общем зачете.

7. Трансферы: Гасли подписал контракт с «Альпин», де Врис – с «Альфа Таури». Выкуп соглашения Пьера обошелся французской команде в десять миллионов евро, переход анонсировал главный футбольный инсайдер мира Фабрицио Романо.

Таким образом, известны 18 из 20 гонщиков «Ф-1» на следующий сезон.

8. Риккардо подтвердил, что не будет выступать в «Ф-1» в 2023 году, Шумахер ведет переговоры с «Хаасом» о продлении контракта.

9. Совладелец компании «Ред Булл» Матешиц серьезно болен, сообщает RTL.

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и досрочно стал чемпионом мира

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии

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1. Гран-при США «Ф-1» (21-23 октября).

2. Гран-при Австралии MotoGP (14-16 октября).

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