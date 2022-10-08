Де Врис заменит Гасли в «Альфа Таури» в 2023 году

Ник де Врис присоединится к в 2023 году.

Де Врис заменит , который продолжит карьеру в «Альпин», и станет напарником Юки Цуноды. Ник дебютировал в «Формуле-1» на Гран-при Италии-2022, заменив Алекса Албона.

Нидерландский гонщик – чемпион «Формулы-2» 2019 года и сезона-2020/2021.

«Альпин» и Гасли подписали многолетний контракт с 2023 года

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