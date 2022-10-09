ФИА «тщательно изучит» появление трактора на треке во время Гран-при Японии

ФИА выпустила заявление по поводу событий на старте Гран-при Японии.

Пилот чуть не столкнулся с трактором, который выехал на трассу после аварий и нейтрализации гонки. Видимость при этом была крайне плохой.

Федерация сообщила, что расследует события.

«Несмотря на то, что эвакуация болидов в режиме машины безопасности и под красными флагами – нормальная практика, с учетом особенных условий и обратной связи от ряда гонщиков ФИА запустила тщательное изучение событий, которые привели к выпуску эвакуационных транспортных средств во время .

Подведение итогов и анализ всех гоночных инцидентов – обычная практика, необходимая для постоянного улучшения процессов и операций», – заявили в .

Гасли оштрафовали на 20 секунд за превышение скорости под красными флагами. Сам гонщик недоволен: «Не понимаю, как можно было выпустить кран на трассу»

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