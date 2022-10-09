«Ред Булл» выиграл 14 Гран-при и сделал 5 дублей в 2022 году. Это лучший результат в истории команды
На Гран-при Японии Макс Ферстаппен принес «Ред Булл» 14-ю победу в нынешнем сезоне.
Ферстаппен выиграл 12 гонок, Серхио Перес – две. «Ред Булл» показал лучший результат в своей истории и превзошел результат 2013 года (13 побед).
Трем командам удавалось выиграть больше 14 Гран-при за сезон: «Мерседесу» (19 в 2016-м, 16 в 2014-м и 2015-м, 15 в 2019-м), «Макларену» (15 в 1988-м) и «Феррари» (15 в 2002-м и 2004-м).
Кроме этого, «Ред Булл» в пятый раз за год сделал дубль и также улучшил собственное достижение. На счету австрийской команды было по четыре дубля в 2009, 2010 и 2013 годах.
Ферстаппен стал двукратным чемпионом «Формулы-1»
Ферстаппен выиграл 12-ю гонку в 2022 году. До рекорда Феттеля и Михаэля Шумахера осталась одна победа
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