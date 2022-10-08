Даниэль Риккардо: «Я не буду выступать в «Ф-1» в 2023 году, такова реальность»

сообщил, что покинет «Формулу-1» в конце сезона.

Риккардо прокомментировал новость о переходе из в «Альпин», а также рассказал, что намерен вернуться в «Ф-1» в 2024-м. В конце нынешнего сезона Даниэль уйдет из и, как ожидается, станет резервным пилотом одной из команд.

«Полагаю, реальность такова, что я не буду на решетке в 2023 году. Настало время подготовиться к сезону-2024. Считаю, могут возникнуть более подходящие возможности.

Если честно, я был в курсе перехода Гасли. Я знал, что они давно вели переговоры, что [«Альпин»] была очень заинтересована в Пьере. Скажем так, я был к этому готов, новость не стала неожиданностью. Попробуем проложить свой путь и понять, что делать дальше.

План по-прежнему подразумевает участие в «Ф-1». На мой взгляд, это что-то вроде паузы. Я четко намерен выступать в 2024 году. Безусловно, могут появиться шансы в других сериях, однако мне кажется, что это будет отвлекать от моей цели. Повторюсь, это не то, на что я нацелен. Как бы весело ни было соревноваться где-то еще, пока я психологически не готов.

Я весьма вовлечен в «Ф-1», и, думаю, какое-то время вне гонок пойдет на пользу. Я постараюсь этим воспользоваться, а не погружаться в другую категорию. Могу с большой уверенностью заявить, что не буду выступать где-то еще», – заявил австралиец.

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