Выкуп контракта Гасли у «Ред Булл» обошелся «Альпин» в €10 млн (Sky Sports)

Переход Пьера Гасли из «Альфа Таури» в «Альпин» обошелся французской команде в €10 млн.

По информации Sky Sports, именно за такую сумму в гоночной компании согласились досрочно расторгнуть контракт с Гасли.

В «Ред Булл» изначально были готовы отпустить Гасли в другую команду, но только на своих условиях – в случае нахождения достойной замены и получения достаточной финансовой компенсации.

Гасли в следующем сезоне будет выступать за «Альпин» вместе с Эстебаном Оконом. В то время как его место в займет Ник де Врис.

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