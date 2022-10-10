Николас Латифи: «Крайне рад первым очкам в 2022 году»

Пилот «Уильямса» высказался о первых очках в нынешнем сезоне «Формулы-1».

Латифи занял девятое место по итогам дождевого Гран-при Японии, опередив из на 0,6 секунды.

«Мы приняли верное решение, сразу же заехав в боксы за «промежуточными» шинами. Это сыграло ключевую роль, мы смогли обогнать соперников впереди. В конце гонки возникли проблемы с передними покрышками, но я крайне рад, что удержался и заработал первые очки за сезон. Я очень счастлив за команду, это поднимет настрой», – сообщил Николас.

Глава отдела развития болида Дэйв Робсон поделился мнением об успехе Латифи:

«Ники прекрасно проявил себя в трудных условиях. Он участвовал в принятии решения, когда мы быстро перешли на «промежуточные» шины, и выбор полностью оправдался – он очень быстро поднялся в очковую зону.

Расселл смог совершить обгон, однако Ники сдерживал «Макларены», очень здорово контролировал болид и набрал свои первые очки за сезон».

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