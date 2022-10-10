Николас Латифи: «Крайне рад первым очкам в 2022 году»
Пилот «Уильямса» Николас Латифи высказался о первых очках в нынешнем сезоне «Формулы-1».
Латифи занял девятое место по итогам дождевого Гран-при Японии, опередив Ландо Норриса из «Макларена» на 0,6 секунды.
«Мы приняли верное решение, сразу же заехав в боксы за «промежуточными» шинами. Это сыграло ключевую роль, мы смогли обогнать соперников впереди. В конце гонки возникли проблемы с передними покрышками, но я крайне рад, что удержался и заработал первые очки за сезон. Я очень счастлив за команду, это поднимет настрой», – сообщил Николас.
Глава отдела развития болида «Уильямса» Дэйв Робсон поделился мнением об успехе Латифи:
«Ники прекрасно проявил себя в трудных условиях. Он участвовал в принятии решения, когда мы быстро перешли на «промежуточные» шины, и выбор полностью оправдался – он очень быстро поднялся в очковую зону.
Расселл смог совершить обгон, однако Ники сдерживал «Макларены», очень здорово контролировал болид и набрал свои первые очки за сезон».
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