Квят стал 15-м в дебютной гонке NASCAR Xfinity

Теги результаты Формула-1 NASCAR Эй-Джей Оллмендингер Даниил Квят Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят впервые принял участие в гонке NASCAR Xfinity в Шарлотте.

Квят показал 24-е место в квалификации, а в гонке добрался до 15-й позиции. На стартовой стадии заезда Даниил получил прокол и штраф за превышение скорости на пит-лейн, из-за чего откатился на 35-е место, однако затем сумел отыграться.

Гонку выиграл Эй-Джей Оллмендингер, вторым финишировал Тай Гиббс, третьим – Ноа Грэгсон.

В воскресенье Квят в третий раз выступит в NASCAR Cup.

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