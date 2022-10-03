Владимир Чагин: «Повестки в «КАМАЗ-мастер» тоже приходят. Если буду нужен – я готов»

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» рассказал, что несколько сотрудников коллектива получили повестки в рамках проходящей мобилизации.

Ранее команда «КАМАЗ-Мастер» отказалась от участия в «Дакаре» в связи с тем, что участники не захотели подписывать обязательный документ ФИА.

«Повестки нам тоже приходят. Ребята идут в военкомат, встают на учет, ну и дальше пусть уже решает высшее руководство, как правильнее в этой ситуации быть сотрудникам «КАМАЗ-мастер».

Мы же не только как команда, мы же еще и производственный коллектив. Мы – уникальное производство по изготовлению техники. Мы специально разрабатываем гоночные машины.

Члены экипажа «КАМАЗа» могут быть мобилизованы. Кем угодно. У нас военнообязанных достаточно. Если я буду нужен в боевых действиях, то я готов. В любой роли. Нужно быть честным и преданным своей стране. Это моя гражданская позиция», – рассказал Чагин.

«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре». Гонщики не подписали анкеты, осуждающие спецоперацию

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