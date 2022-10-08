«Альпин» и Гасли подписали многолетний контракт с 2023 года

«Альпин» подтвердила подписание контракта с .

Француз покинет по окончании сезона-2022 и станет напарником своего соотечественника Эстебана Окона. Стороны подписали многолетний контракт.

Место в «Альпин» освободится после ухода в и резервного пилота Оскара Пиастри в .

Эстебан Окон о Гасли как возможном напарнике: «Мы уважаем друг друга, это главное»

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