«Альпин» и Гасли подписали многолетний контракт с 2023 года

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«Альпин» подтвердила подписание контракта с Пьером Гасли.

Француз покинет «Альфа Таури» по окончании сезона-2022 и станет напарником своего соотечественника Эстебана Окона. Стороны подписали многолетний контракт.

Место в «Альпин» освободится после ухода Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» и резервного пилота Оскара Пиастри в «Макларен».

Эстебан Окон о Гасли как возможном напарнике: «Мы уважаем друг друга, это главное»

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