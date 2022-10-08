«Альпин» и Гасли подписали многолетний контракт с 2023 года
«Альпин» подтвердила подписание контракта с Пьером Гасли.
Француз покинет «Альфа Таури» по окончании сезона-2022 и станет напарником своего соотечественника Эстебана Окона. Стороны подписали многолетний контракт.
Место в «Альпин» освободится после ухода Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» и резервного пилота Оскара Пиастри в «Макларен».
Эстебан Окон о Гасли как возможном напарнике: «Мы уважаем друг друга, это главное»
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