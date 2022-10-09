Кристиан Хорнер о полных очках за Гран-при Японии: «Это ошибка в правилах»
Кристиан Хорнер предложил изменить правило, из-за которого Макс Ферстаппен стал чемпионом на Гран-при Японии.
Гонщик «Ред Булл» получил полные очки за гонку, в которой не проехал 75 процентов дистанции, благодаря чему оформил второй титул. «Формула-1» мотивировала решение тем, что заезд завершился клетчатым флагом.
Хорнер заявил, что такое прочтение регламента не соответствует изначальной идее.
«Я считаю, это ошибка. Ошибка, которую не учли после проблем в Спа, когда правила поменяли. У нас было четкое ощущение, что полные очки присуждают лишь в случае проезда 75 процентов дистанции.
Видно было, как удивлен Макс, как удивлена команда. Но это приятная неожиданность», – сказал руководитель «Ред Булл».
Кристиан не сомневается, что команды обсудят с ФИА уточнение регламента:
«Я в этом уверен».
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