Кристиан Хорнер о полных очках за Гран-при Японии: «Это ошибка в правилах»

предложил изменить правило, из-за которого стал чемпионом на Гран-при Японии.

Гонщик «Ред Булл» получил полные очки за гонку, в которой не проехал 75 процентов дистанции, благодаря чему оформил второй титул. «Формула-1» мотивировала решение тем, что заезд завершился клетчатым флагом.

Хорнер заявил, что такое прочтение регламента не соответствует изначальной идее.

«Я считаю, это ошибка. Ошибка, которую не учли после проблем в Спа, когда правила поменяли. У нас было четкое ощущение, что полные очки присуждают лишь в случае проезда 75 процентов дистанции.

Видно было, как удивлен Макс, как удивлена команда. Но это приятная неожиданность», – сказал руководитель «Ред Булл».

Кристиан не сомневается, что команды обсудят с уточнение регламента:

«Я в этом уверен».

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