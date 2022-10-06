Льюис Хэмилтон: «Лишние $300 000, потраченные «Мерседесом», изменили бы исход сезона-2021»

заявил, что дополнительные траты изменили бы итог сезона-2021.

Хэмилтон проиграл из «Ред Булл» после неоднозначных решений в последней гонке чемпионата.

Предполагается, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» превысили потолок расходов в прошлом году, однако официальная информация от ФИА ожидается лишь в понедельник. По мнению пилота Хэмилтона, даже сравнительно небольшие суммы повлияли бы на результаты сезона.

«Помню, мы привезли последнее обновление в Сильверстоун, и, к счастью, оно оказалось отличным, мы смогли сражаться. Но потом «Ред Булл» привозил новинки каждый уик-энд или через уик-энд. Думаю, с того момента у них было как минимум четыре обновления.

Если бы мы потратили 300 000 [долларов] на новое днище или модифицированное крыло, это, естественно, изменило бы исход чемпионата, так как мы оказались бы конкурентоспособнее.

Я ради «Ф-1» надеюсь, что это не так. Считаю, что [президент ФИА] Мохаммед [бен Сулайем] и Федерация поступят правильно, что бы они ни обнаружили. Мы должны в это верить.

[Прозрачность] очень важна, особенно для болельщиков, которые следят за гонками, ездят по миру. Она важна для всех нас – тысяч людей, работающих в «Ф-1». Мы видели, что в предыдущие годы вопросы решались за кулисами. Не думаю, что это путь, который выбрал Мохаммед. Порядочность важна для него, как и для сегодняшней «Ф-1» с новым менеджментом. Я считаю, что в руководстве хорошие люди, которые будут действовать правильно – надеюсь на это», – сообщил семикратный чемпион мира.

ФИА отложила публикацию данных расследования о возможном превышении бюджета командами в 2021 году

«Ред Булл» считал, что потратил на $4,5 млн меньше потолка расходов в 2021 году (Daily Mail)

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