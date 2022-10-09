Феттель признан гонщиком дня по итогам Гран-при Японии
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Японии.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу заезда.
В Японии Феттелю во многом за счет смелой стратегии удалось прорваться на шестое место.
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