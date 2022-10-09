Феттель признан гонщиком дня по итогам Гран-при Японии

Пилот был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Японии.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу заезда.

В Японии Феттелю во многом за счет смелой стратегии удалось прорваться на шестое место.

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и досрочно стал чемпионом мира

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