Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Японии-2022
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Японии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 366 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 253
3. Шарль Леклер («Феррари») – 252
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 207
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 202
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 180
7. Ландо Норрис («Макларен») – 101
8. Эстебан Окон («Альпин») – 78
9. Фернандо Алонсо («Альпин») – 65
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 46
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 32
12. Даниэль Риккардо («Макларен») – 29
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 23
14. Кевин Магнуссен («Хаас») – 22
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 13
16. Мик Шумахер («Хаас») – 12
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 11
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
19. Алекс Албон («Уильямс») – 4
20. Ник де Врис («Уильямс») – 2
21. Николас Латифи («Уильямс») – 2
22. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 619 очков
2. «Феррари» – 454
3. «Мерседес» – 387
4. «Альпин» – 143
5. «Макларен» – 130
6. «Альфа Ромео» – 52
7. «Астон Мартин» – 45
8. «Хаас» – 34
9. «Альфа Таури» – 34
10. «Уильямс» – 8
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