Макс Ферстаппен о путанице с завоеванием титула: «Честно говоря, я особо не возражаю, получилось скорее забавно»

Пилот «Ред Булл» прокомментировал путаницу с определением факта его победы в чемпионате после финиша .

По словам Ферстаппена, он не видит ничего плохого в том, что из-за не очевидности трактовок регламента факт его завоевания титула не был понятен.

«По ходу гонки я не имел никакого понятия о том, собираются ли судьи присуждать нам очки в полном объеме. Главной целью все равно была победа в гонке, но когда я пересек финишную черту, то подумал что-то вроде: ну да, хорошо, отличная гонка, снова заработали очки, но чемпионат пока не выигран.

Во время моего интервью сразу после финиша я увидел, как наши механики внезапно начали что-то праздновать. И подумал – а что вообще происходит? А потом я понял, что второе место отошло Чеко вместо Шарля. Но при этом я все равно не знал, в каком объеме нам собираются присуждать очки – может все 100 процентов, а может 75 или сколько там, не знаю.

Но потом, когда все прочитали правила, ко мне подошел медиа-делегат ФИА и сказал, что я чемпион мира. И мы начали праздновать – но тут люди начали говорить мне, что праздновать рано, что мне по-прежнему не хватает одного очка. То есть да, получилось странно. Но в итоге оказалось, что очков нам все-таки хватает, и что мы выиграли титул.

Честно говоря, я особо не возражаю против того, что вышло немного запутанным. Я нахожу это скорее забавным, ведь в конечном счете результат все равно не изменился.

Когда я только пересек финишную черту, того результат все равно было недостаточно (для титула), даже если бы нам сразу присудили полные очки. Так что при этом сценарии результат все равно не менялся», – рассказал Ферстаппен.

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