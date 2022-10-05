Шумахер начал переговоры с «Хаасом» о продлении контракта (Sky Germany)

Теги возможные переходы Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Мик Шумахер Авто

Пилот «Хааса» Мик Шумахер ведет переговоры с командой о продлении контракта.

В течение определенного времени будущее Шумахера находилось под большим вопросом – считалось, что немец может покинуть «Хаас», однако вариантов продолжения карьеры в других командах не находилось.

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер также заявлял, что Шумахеру нужно прибавлять и улучшать свои результаты, чтобы повысить шансы остаться в команде.

По информации Sky Germany, сейчас менеджеры Шумахера начали предметные переговоры с «Хаасом» относительно продления контракта.

Также сообщалось, что помимо Шумахера на место в «Хаасе» всерьез претендует и Нико Хюлькенберг. Однако теперь главным фаворитом на место в «Хаасе» называют именно Шумахера.

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