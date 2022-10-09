Отец Бьянки об опасном появлении трактора: «Никакого уважения к жизни гонщиков и памяти Жюля»

Теги Гран-при Японии Альфа Таури Формула-1 Жюль Бьянки Пьер Гасли Авто

Филип Бьянки – отец Жюля Бьянки – высказался о тракторе на трассе «Сузука».

Жюль скончался в 2015 году из-за травм, полученных в столкновении с трактором на Гран-при Японии-2014.

Сегодняшнее появление трактора в условиях крайне низкой видимости стало неожиданностью для пилотов «Формулы-1». Пьер Гасли из «Альфа Таури» проехал в непосредственной близости от техники.

«Никакого уважения к жизни гонщиков, никакого уважения к памяти Жюля. Невероятно», – написал Бьянки-старший в соцсетях.

Гасли об опасном появлении трактора: «Неприемлемо. Не помните, что уже было? Поверить не могу»

Заявление ФИА о выезде трактора на трассу: «Красные флаги были показаны до того, как болид Гасли проехал мимо места аварии»

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