Отец Бьянки об опасном появлении трактора: «Никакого уважения к жизни гонщиков и памяти Жюля»

Филип Бьянки – отец – высказался о тракторе на трассе «Сузука».

Жюль скончался в 2015 году из-за травм, полученных в столкновении с трактором на -2014.

Сегодняшнее появление трактора в условиях крайне низкой видимости стало неожиданностью для пилотов «Формулы-1». из проехал в непосредственной близости от техники.

«Никакого уважения к жизни гонщиков, никакого уважения к памяти Жюля. Невероятно», – написал Бьянки-старший в соцсетях.

Гасли об опасном появлении трактора: «Неприемлемо. Не помните, что уже было? Поверить не могу»

Заявление ФИА о выезде трактора на трассу: «Красные флаги были показаны до того, как болид Гасли проехал мимо места аварии»

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