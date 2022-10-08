Феттель стартует в топ-10 на каждом своем Гран-при Японии

Гонщик пробился в третий сегмент квалификации к .

Таким образом, Феттель продолжит серию стартов в топ-10 на «Сузуке». Четырехкратный чемпион «Формулы-1» начинал каждую свою гонку в Японии в первой десятке. Это последний Гран-при Японии для Себа, завершающего карьеру по окончании сезона.

Также Себастьян прервал другую серию – он не попадал в третий сегмент десять гонок подряд.

За ходом сессии можно следить на странице онлайна:

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