Квят сошел из-за проблем с мотором в гонке NASCAR Cup в Шарлотте
Даниил Квят досрочно завершил гонку NASCAR Cup на дорожной конфигурации трека в Шарлотте.
Гонщик «Хезеберга» стартовал 33-м и проехал 17 кругов, после чего заехал в боксы из-за проблем с двигателем. Команда не смогла устранить неполадку, Квят будет классифицирован 39-м.
Даниил провел свою третью гонку в NASCAR Cup. Накануне бывший пилот «Формулы-1» финишировал 15-м в дебютном заезде NASCAR Xfinity.
Квят стал 15-м в дебютной гонке NASCAR Xfinity
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