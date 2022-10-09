Квят сошел из-за проблем с мотором в гонке NASCAR Cup в Шарлотте

досрочно завершил гонку NASCAR Cup на дорожной конфигурации трека в Шарлотте.

Гонщик «Хезеберга» стартовал 33-м и проехал 17 кругов, после чего заехал в боксы из-за проблем с двигателем. Команда не смогла устранить неполадку, Квят будет классифицирован 39-м.

Даниил провел свою третью гонку в NASCAR Cup. Накануне бывший пилот «Формулы-1» финишировал 15-м в дебютном заезде NASCAR Xfinity.

Квят стал 15-м в дебютной гонке NASCAR Xfinity

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