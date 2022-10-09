Макс Ферстаппен о титуле: «Это безумие. У меня смешанные чувства»

Пилот поделился эмоциями после новости о том, что по итогам Гран-при Японии он все-таки выиграл второй чемпионский титул.

«Это безумие. У меня смешанные чувства. Оглядываясь назад могу сказать, что мы провели действительно потрясающий год. Я не мог себе такого представить.

После прошлого сезона и борьбы за титул до самого конца, в этом году мы вновь получили потрясающую машину и смогли победить. Огромное спасибо всем, кто внес вклад в этот успех», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и досрочно стал чемпионом мира

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