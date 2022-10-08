Макс Ферстаппен: «В понедельник после гонки в Монце сказал де Врису просто позвонить Марко – никогда не знаешь, что может случиться»

Пилот рассказал, что мог косвенно повлиять на переход Ника де Вриса в .

По словам Ферстаппена, после гонки в Монце, где де Врис в дебютном сумел финишировать девятым, выступая за «Уильямс», он посоветовал соотечественнику самому позвонить Гельмуту Марко и предложить свою кандидатуру.

Де Врис будет выступать за «Альфа Таури» в следующем сезоне, где займет место Пьера Гасли, который в свою очередь перейдет в «Альпин».

«Да, я знал о том, что скоро будет официальное заявление. Конечно, для Ника это невероятная возможность. Он давно стремился к этому и наконец-то получит свой шанс, для него это потрясающая новость.

Мне кажется, что после гонки в Монце любые вопросы (об уровне де Вриса) отпали. такой человек, что если гонщик ему нравится, он не будет бояться посадить его в кокпит своей машины. В то время как другие в такой ситуации, возможно, действовали бы осторожнее.

Но вообще это отличные новости. Мы с Ником друзья. На следующий день после гонки в Монце мы вместе ужинали и я сказал ему: «Да просто позвони Гельмуту, никогда не знаешь, что может получиться». К тому же это был очень удачный момент для звонка, Гельмут, вероятно, все еще находился подл впечатлением от воскресной гонки. В итоге все получилось, так что я рад за Ника», – рассказал Ферстаппен.

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