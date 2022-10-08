Ферстаппен получил официальное предупреждение и сохранил поул на Гран-при Японии

Пилот «Ред Булл» сохранил поул на .

Ферстаппен и Норрис чуть не столкнулись друг с другом по ходу квалификации, после чего оба гонщика были вызваны к стюардам.

В дирекции гонки, рассмотрев обстоятельства инцидента, решили ограничиться официальным предупреждением Ферстаппену.

В заявлении стюардами было отмечено, что они выслушали объяснения обоих гонщиков и решили ограничиться предупреждением в связи с тем, что действия Ферстаппена не несли в себе умысла, а также с учетом того, что в предыдущих подобных инцидентах чаще всего дисциплинарные меры ограничивались именно официальным предупреждением.

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