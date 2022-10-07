«Худший пилот «Ф-1» Иноуэ о повороте Латифи не в том месте: «У него нет навигатора?»
Бывший гонщик «Формулы-1» Таки Иноуэ прокомментировал ошибку Николаса Латифи в практике перед Гран-при Японии.
Гонщик «Уильямса» свернул раньше поворота на техническую дорогу, после чего вернулся на трассу.
«О, боже. У него в машине нет CarPlay (приложения с навигатором – Sports.ru)?» – написал Иноуэ в соцсетях.
Сам Латифи после инцидента поделился мыслями по радио:
«Не знаю, что произошло. Машина… Очень странно».
Иноуэ является худшим гонщиком «Ф-1» в истории по версии себя. Он провел 18 Гран-при в 1994 и 1995 годах, финишировал пять раз и заработал ноль очков.
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