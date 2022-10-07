«Худший пилот «Ф-1» Иноуэ о повороте Латифи не в том месте: «У него нет навигатора?»

Бывший гонщик «Формулы-1» прокомментировал ошибку в практике перед .

Гонщик «Уильямса» свернул раньше поворота на техническую дорогу, после чего вернулся на трассу.

«О, боже. У него в машине нет CarPlay (приложения с навигатором – Sports.ru)?» – написал Иноуэ в соцсетях.

Сам Латифи после инцидента поделился мыслями по радио:

«Не знаю, что произошло. Машина… Очень странно».

Иноуэ является худшим гонщиком «Ф-1» в истории по версии себя. Он провел 18 Гран-при в 1994 и 1995 годах, финишировал пять раз и заработал ноль очков.

Чжоу Гуаньюй: «Латифи стоит чаще смотреть в зеркала – он просто захлопнул калитку и отправил меня в стену»

Латифи об уходе из «Уильямса»: «Поражение от де Вриса не стало определяющим. Очки в Монце вряд ли изменили бы ситуацию»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram