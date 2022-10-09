Ферстаппен выиграл 12-ю гонку в 2022 году. До рекорда Феттеля и Михаэля Шумахера осталась одна победа

Гонщик стал лучшим по итогам дождевого .

Ферстаппен стартовал с поула и одержал 12-ю победу в 2022 году и 32-ю в «Формуле-1».

Максу осталось победить один раз в нынешнем сезоне, чтобы сравняться с рекордом и по выигранным Гран-при за сезон.

Ферстаппен стал двукратным чемпионом «Формулы-1»

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