Ферстаппен выиграл 12-ю гонку в 2022 году. До рекорда Феттеля и Михаэля Шумахера осталась одна победа

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Японии Ред Булл Себастьян Феттель Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам дождевого Гран-при Японии.

Ферстаппен стартовал с поула и одержал 12-ю победу в 2022 году и 32-ю в «Формуле-1».

Максу осталось победить один раз в нынешнем сезоне, чтобы сравняться с рекордом Себастьяна Феттеля и Михаэля Шумахера по выигранным Гран-при за сезон.

Ферстаппен стал двукратным чемпионом «Формулы-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные