Гран-при Японии-2022. Квалификация. Албон, Гасли, Магнуссен, Стролл и Латифи выбыли после первого сегмента

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В субботу, 8 октября, состоится квалификация к 18-му этапу «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Японии. Старт сессии – в 9:00 по московскому времени.

Следить за событиями квалификации можно на нашем онлайне:

«Ф-1 вернулась в Японию спустя три года: Ферстаппен и пилоты «Феррари» сражаются за поул

Сузука
8 октября 2022 года
Квалификация

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Карлос Сайнс («Феррари»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Фернандо Алонсо («Альпин»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Эстебан Окон («Альпин»)

7. Джордж Расселл («Мерседес»)

8. Даниэль Риккардо («Макларен»)

9. Ландо Норрис («Макларен»)

10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Алекс Албон («Уильямс»)

17. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

20. Николас Латифи («Уильямс»)

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