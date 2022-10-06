Феттель не против выступить на Гран-при Японии после ухода из «Ф-1»: «Никогда не говори «никогда»

Гонщик не исключает, что снова выступит в Сузуке, в том числе в «Формуле-1».

Феттель уходит из чемпионата по окончании сезона-2022, и предстоящий должен стать для него последним. В Сузуке Себ выиграл четыре гонки, а также оформил свой второй титул в 2011 году.

Немец высказался по поводу возможности вернуться на трек в Японии в какой-либо из категорий.

«Никогда не говори «никогда». Мне нравятся гонки, и на этой трассе я всегда чувствую себя живым, чувствую страсть.

Посмотрим, на какой машине появится шанс выступить. Может, один из этих ребят (пилотов «Ф-1») заболеет – я не знаю. Я не желаю им этого! Но я не против запрыгнуть в машину ради гонки в Сузуке в любой момент.

Посмотрим, что ждет в будущем. Пока что планов у меня нет. Но в Японии гонки обычно захватывающие. Не знаю, увидим», – заявил четырехкратный чемпион мира.

Феттель также пояснил, что не шутил, рассуждая о возможности вернуться в «Ф-1» на одну гонку:

«Да, вдруг кому-то понадобится пилот на один Гран-при. Уверен, ребята будут не рады уступить место. Но если что-то с ними случится, я серьезно рассмотрю такой вариант».

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