О контракте Гасли с «Альпин» объявят в ближайшие часы (Фабрицио Романо)
Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли продолжит карьеру в «Альпин».
Как сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, стороны подписали соглашение. Официальное объявление ожидается в ближайшие часы, Гасли присоединится к французской команде с 2023 года.
«🤔», – отреагировал аккаунт «Альпин» на сообщение Романо, Гасли лайкнул оба твита.
Изначально «Альфа Таури» подтвердила пилота на сезон-2023, однако затем программа «Ред Булл» выразила готовность отпустить Пьера. Место в «Альпин» освободится после ухода Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» и резервного пилота Оскара Пиастри в «Макларен».
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