О контракте Гасли с «Альпин» объявят в ближайшие часы (Фабрицио Романо)

Гонщик «Альфа Таури» продолжит карьеру в .

Как сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, стороны подписали соглашение. Официальное объявление ожидается в ближайшие часы, Гасли присоединится к французской команде с 2023 года.

«🤔», – отреагировал аккаунт «Альпин» на сообщение Романо, Гасли лайкнул оба твита.

Изначально «Альфа Таури» подтвердила пилота на сезон-2023, однако затем программа «Ред Булл» выразила готовность отпустить Пьера. Место в «Альпин» освободится после ухода в и резервного пилота Оскара Пиастри в .

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