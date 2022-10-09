Серхио Перес о тракторе на трассе: «Самый мрачный момент «Ф-1» за несколько лет»

Гонщик категорически высказался о появлении трактора на трассе.

После остановки Гран-при Японии Пьер Гасли из , как и некоторые его соперники, пожаловались по радио на то, что технику для эвакуации болидов выпустили на трек в условиях видимости, близкой к нулевой. Гасли проехал в непосредственной близости от трактора.

«Самый мрачный момент «Ф-1» за несколько лет. Меня злит случившееся. Я просто надеюсь, что повторения такой ситуации не будет никогда.

Мы видели, что случилось здесь несколько лет назад с нашим другом Жюлем, и мне абсолютно все равно, какими были причины решения. Такое не должно повторяться никогда, и это относится к любой серии», – заявил Перес.

скончался от травм, полученных на Гран-при Японии-2014 после столкновения с трактором.

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