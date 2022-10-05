Совладелец «Ред Булл» Матешиц серьезно болен (RTL)

Совладелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц серьезно болен.
По информации RTL, основатель и владелец 49 процентов акций «Ред Булл» столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Информацию подтверждают сразу несколько источников издания в Австрии.
Матешиц, которому сейчас 78 лет, уже давно не появлялся на публике и вообще не комментирует события, связанные с «Ред Булл» – австриец в том числе никак не высказался в связи с недавним срывом сделки с «Порше».
Также Матешиц, несмотря на приглашение, не присутствовал на недавнем этапе ДТМ на «Ред Булл Ринге».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко отказался комментировать ситуацию, когда ему поступил соответствующий запрос. В то же время в «Ред Булл» выпустили похожее официальное заявление:
«Как вы знаете, для Дитриха Матешица всегда было важным скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз. И в этом отношении ничего не изменилось».
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