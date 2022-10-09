Гасли об опасном появлении трактора: «Неприемлемо. Не помните, что уже было? Поверить не могу»

Пьер Гасли пожаловался на трактор, выехавший на трассу Гран-при Японии в режиме машины безопасности.

Карлос Сайнс («Феррари») и Алекс Албон («Уильямс») сошли на первом круге дождевой гонки. На треке появился трактор, рядом с которым проехал Гасли в условиях крайне плохой видимости. Впоследствии заезд прервали красными флагами.

«Боже, что это такое? Что делает этот трактор? Почему он на трассе? Я проехал прямо рядом с ним. Это неприемлемо! Вы не помните, что уже было? Поверить не могу», – сказал пилот по радио.

Другие пилоты также остались недовольны неожиданным появлением техники.

«Мы даже не видим кран на трассе», – сообщил из .

«В следующий раз нам должны сообщить о ###### тракторе на дороге», – заявил пилот «Астон Мартин» .

Представитель Николас Латифи сказал по радио, что видел «###### кран».

«В таких условиях это нездорово. Очень глупо», – добавил канадец.

На дождевом Гран-при Японии-2014 в тяжелую аварию попал Жюль Бьянки – он столкнулся в выехавшим для эвакуации трактором. В 2015-м Бьянки скончался от полученных травм.

За ходом заезда можно следить на странице онлайна:

Дождевой Гран-при Японии: Ферстаппен – лидер, гонка остановлена

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