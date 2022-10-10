Андреас Зайдль о полных баллах за Гран-при Японии: «ФИА и команды просмотрели лазейку и несут ответственность»

Руководитель Андреас Зайдль признал ответственность за присуждение полных баллов за Гран-при Японии.

Победитель гонки не проехал 75 процентов дистанции, однако заработал стандартные 25 баллов, поскольку заезд завершился клетчатым флагом. Это позволило пилоту «Ред Булл» досрочно стать чемпионом.

Зайдль отметил, что ФИА и команды недоработали, когда меняли правила после -2021. Тогда гонщики получили очки по итогам одного круга за машиной безопасности.

«Очки присудили не так, как мы все рассчитывали. Это не совпадает с намерениями ФИА и команд. Похоже, все мы просмотрели эту лазейку, поэтому несем ответственность. В следующий раз всем вместе нужно сработать лучше», – заявил менеджер.

Прокомментировал ситуацию и коллега Зайдля из Маттиа Бинотто:

«Мы все были в замешательстве и считали, что полные баллы не присудят. По нашим изначальным расчетам он (Ферстаппен) не стал бы чемпионом.

В итоге ситуацию прояснили, и это приемлемое объяснение. Так что можем просто принять это. Что есть, то есть, он чемпион мира. Все довольно понятно.

Мне нужно поговорить с нашими ребятами, которые занимаются спортивными вопросами, по поводу понимания ситуации и различия между намерениями и формулировками. Надо на будущее прояснить истинные намерения. Но я не слишком обеспокоен или разочарован. Я принимаю интерпретацию .

Ферстаппен встретил второй титул недоумением – «Формула-1» удивила подсчетом очков даже «Ред Булл»

Кристиан Хорнер о полных очках за Гран-при Японии: «Это ошибка в правилах»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram