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  • Один россиянин в 1-м раунде драфта НХЛ, зарплата Роналду в 200 млн евро за сезон, Заболотный почти в «Спартаке», Мусаев – лучший тренер сезона в РПЛ и другие новости
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Один россиянин в 1-м раунде драфта НХЛ, зарплата Роналду в 200 млн евро за сезон, Заболотный почти в «Спартаке», Мусаев – лучший тренер сезона в РПЛ и другие новости

1. Драфт НХЛ. В первом раунде был выбран только один россиянин – вратарь Петр Андреянов из «Красной Армии» («Коламбус», 20-й номер). Ни один полевой игрок из России не был выбран впервые за 20 лет

«Айлендерс» под общим 1-м номером взяли защитника Мэттью Шефера, «Сан-Хосе» под 2-м – форварда Майкла Мису. В 3-й раз за 5 лет первый раунд обошелся без игроков из Финляндии. Все выборы – здесь

Кроме того, на фоне драфта состоялся масштабный обмен защитника Ноа Добсона из «Айлендерс» в «Монреаль», а «Флорида» подписала новый контракт с обладателем «Конн Смайт Трофи» Сэмом Беннеттом на 8 лет и 64 миллиона долларов

2. Состоялась церемония премии «Winline Герои РПЛ-2025». Мурад Мусаев («Краснодар») стал лучшим тренером сезона. Джон Кордоба из «Краснодара» – лучший игрок, лучший форвард и автор лучшего гола. Станислав Агкацев («Краснодар») – лучший вратарь, Мойзес Барбоза (ЦСКА) – лучший защитник, Эдуард Сперцян («Краснодар») – лучший полузащитник

Алексей Батраков из «Локомотива» назван лучшим молодым футболистом. Ушедший из «Краснодара» Федор Смолов стал самым медийным игроком. А Роман Нагучев был признан лучшим комментатором и получил приз имени Василия Уткина.

3. Криштиану Роналду будет получать 180-200 млн евро за сезон в «Аль-Насре» по новому контракту с учетом зарплаты и прочих доходов. Также 40-летний португальский форвард стал владельцем доли в саудовском клубе.

4. Бывшего полузащитника «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимира Быстрова внесли в базу «Миротворца». Он отреагировал: «Я же главный политик страны после первого человека. Разве я должен понимать, за что какие-то дауны меня куда-то вносят?»

5. Медведев попал в четверть со Зверевым и Фрицем на «Уимблдоне», Бублик – с Дрэйпером и Джоковичем. Швентек сыграет с П. Кудерметовой, Андреева попала в четверть с Пегулой и половину с Гауфф, Шнайдер – в четверть с Паолини и Чжэн.

6. ЦСКА разгромил «Амкал» на «ВТБ Арене» (4:0) и выиграл по буллиталити в первом матче при тренере Фабио Челестини, клубы РПЛ выиграли 8 из 10 матчей у медиакоманд, общий счет – 38:9. «Краснодар» крупно победил махачкалинское «Динамо» (4:1) в товарищеском матче, первый тайм закончился массовой дракой и пятью удалениями.

7. «Витязь» исключен из состава участников КХЛ, игрокам присвоен статус неограниченно свободных агентов. «Авангард» выменял Рашевского у «Динамо» на денежную компенсацию, в Омске форвард заработает 50 млн рублей в первый год и 65 млн во второй.

8. Загитова, Медведева, Ягудин и Морозов выступили в шоу Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербурге. Алина объяснила раздачу бесплатных билетов: «Часть ушла на благотворительность. Для меня очень важно помогать людям, у которых нет возможности прийти к нам на шоу». И готова показать шоу в других городах России.

9. В России болельщики до 24 лет предпочитают безалкогольные напитки при просмотре футбольных матчей. Аудитория 45+ выбирает пиво и другой алкоголь.

10. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отказался сниматься с Брэдом Питтом в ночном клубе для фильма «Формула-1». Джордж Расселл («Мерседес») выиграл первую практику на Гран-при Австрии, Ландо Норрис («Макларен») – вторую.

11. «Сьон» объяснил согласие на матч с «Зенитом» обязательствами в рамках трансфера Миранчука и сообщил, что получил одобрение от ФИФА, УЕФА и Швейцарского футбольного союза. Но в местной федерации заявили, что рекомендовали клубу не ехать в Санкт-Петербург. Лидер центристской парламентской группы в Федеральном совете Швейцарии Филипп Маттиас Брежи сказал: «Как болельщик «Сьона» я разочарован. Считаю неправильным проводить игры в России».

12. Ян Непомнящий покинет топ-10 рейтинга ФИДЕ. Российские шахматисты впервые не будут представлены в первой десятке рейтинга.

13. Трансферы. Заболотный прошел медосмотр в «Спартаке» и подпишет контракт по схеме «1+1», зарплата – 600 000 евро в год. «Спартак» договорился с «Марселем» о трансфере Унаи за 12 млн евро, хавбек сборной Марокко изучает предложение. «Зенит» предложил 20 млн евро за Абрахама и готов платить Тэмми 5 млн в год, но форвард «Ромы» вряд ли согласится переехать в Россию. Сергеев прошел медосмотр для «Динамо», нападающий «Крыльев» подпишет трехлетний контракт.

14. IBU перераспределил медали Устюгова: Шипулин, Черезов и Максимов лишены серебра эстафеты ЧМ-2011, Тарьей Бо получил бронзу масс-старта. Также Международный союз биатлонистов сделал заявление о допуске россиян до Игр-2026: «Без участия в Кубке мира или Кубке IBU до Олимпиады квоты получены быть не могут».

15. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит вопрос восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) в сентябре.

16. Витор Белфорт, Робби Лоулер, Аманда Нуньес, Келвин Гастелум, Исраэль Адесанья и Аманда Нуньес вошли в Зал славы UFC.

Цитаты дня:

Дюков об аналоге Овечкина в футболе: «Рано или поздно такой футболист в России появится. Это должен быть не какой-то вратарь или защитник, а нападающий, который сможет забить больше всех»

Голенков о Китае: «Думал, что посмотрю СССР на минималках, но там все развито и очень современное. Китайцы английский не знают, на языке жестов с ними поговорить тоже тяжело»

Смертин о музыке: «Футбол смотрю на огромном экране под Led Zeppelin. Если матч российского чемпионата – ставлю Осборна. Под хард-рок РПЛ хорошо идет, сразу темп увеличивается»

Полина Кнороз: «Надела шикарное платье, вышла на улицу, а какие-то мужчины начали в мой адрес кискать и кричать. Это было ужасно»

Инал Тасоев: «Сила – в Боге, в правде. Не в омах, как некоторые умничают»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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