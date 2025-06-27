Швейцарский политик высказался против матча «Сьона» с «Зенитом».

Ранее «Зенит » объявил , что 9 июля сыграет со швейцарским клубом на «Газпром Арене» в рамках летней Winline Суперсерии. За «Сьон» выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Позднее «Сьон» заявил , что перед согласием на товарищеский матч проконсультировался с ФИФА, УЕФА и и Швейцарским футбольным союзом, получив от них одобрение. Однако затем в Швейцарском футбольном союзе сообщили , что не рекомендовали клубу приезжать на матч в Россию.

«Я разочарован, особенно как болельщик «Сьона ».

Я считаю неправильным проводить товарищеские матчи в России, учитывая конфликт на Украине», – сказал в интервью Blick лидер центристской парламентской группы в Федеральном совете Швейцарии Филипп Маттиас Брежи.

Россия отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за ситуации на Украине.