Швейцарский политик Брежи о матче «Зенитом»: «Как болельщик «Сьона» я разочарован. Считаю неправильным проводить игры в России»
Ранее «Зенит» объявил, что 9 июля сыграет со швейцарским клубом на «Газпром Арене» в рамках летней Winline Суперсерии. За «Сьон» выступает российский полузащитник Антон Миранчук.
Позднее «Сьон» заявил, что перед согласием на товарищеский матч проконсультировался с ФИФА, УЕФА и и Швейцарским футбольным союзом, получив от них одобрение. Однако затем в Швейцарском футбольном союзе сообщили, что не рекомендовали клубу приезжать на матч в Россию.
«Я разочарован, особенно как болельщик «Сьона».
Я считаю неправильным проводить товарищеские матчи в России, учитывая конфликт на Украине», – сказал в интервью Blick лидер центристской парламентской группы в Федеральном совете Швейцарии Филипп Маттиас Брежи.
Россия отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за ситуации на Украине.