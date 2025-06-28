«Флорида» и Беннетт продлили контракт на 8 лет, кэпхит – 8 млн долларов. В первые 5 сезонов будет полный запрет на обмен

«Флорида» и Сэм Беннетт продлили контракт на 8 лет и 64 миллиона долларов.

29-летний форвард продолжит выступать за «Пантерс». Средняя годовая зарплата (кэпхит) составит 8 млн долларов.

Беннетт стал игроком «Флориды» в 2021 году и дважды выиграл Кубок Стэнли вместе с клубом (2024, 2025).

В минувшем сезоне нападающий стал обладателем «Конн Смайт Трофи» – приза самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Он набрал 22 (15+7) очка в 23 играх, став лучшим снайпером розыгрыша.

В регулярке на счету Сэма было 51 (25+26) очко в 75 играх при полезности «минус 15».

За карьеру в лиге у 4-го номера драфта НХЛ-2014 691 игра в регулярке за «Калгари» и «Пантерс» при 336 (162+174) очках. В плей-офф – 107 игр и 78 (40+38) баллов.

По данным PuckPedia, в первые 5 сезонов по новому контракту у форварда будет действовать полный запрет на обмен и другие перемещения (NMC). В оставшиеся 3 сезона – ограничение на обмен.

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