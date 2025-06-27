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Кордоба признан лучшим игроком сезона Мир РПЛ и автором лучшего гола

Джон Кордоба награжден как лучший футболист сезона на премии «Winline Герои РПЛ».

Нападающий «Краснодара» занял первое место в голосовании, обойдя таких конкурентов, как Алексей БатраковЛокомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Манфред Угальде («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Станислав Агкацев («Краснодар»), Эсекиэль Барко («Спартак»), Маркиньос Коста («Спартак») и Максим Глушенков («Зенит»).

Также Кордобу признали автором лучшего гола сезона. Награда досталась колумбийцу за дальний удар по воротам «Крыльев Советов».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
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