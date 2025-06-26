«Зенит» – самая популярная команда в России, Демин – 8-й на драфте НБА, Пьянич ушел из ЦСКА, «Ойлерс» обменяли Кэйна, «Аль-Наср» уволил Пиоли и другие новости

1. «Зенит» – самая популярная команда в России по итогам исследования Спортса” и Signal. «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Барса» – 4-я, Team Spirit – 5-я, «Реал» – 6-й, «Авангард» – 9-й. Александр Овечкин – самый популярный спортсмен . Медведев – 2-й, Валиева – 3-я, Месси – 4-й, Роналду – 5-й, Загитова и Трусова поделили 6-е место.

2. КХЛ не сократит число матчей в регулярке, несмотря на уход «Витязя». Клубы проведут по 68 игр, сообщает журналист Артур Хайруллин.

3. Купер Флэгг выбран «Далласом» под общим первым номером на драфте НБА-2025. «Бруклин» задрафтовал Егора Демина под восьмым номером – это самый высокий выбор в истории российского баскетбола .

4. «ПСЖ» рассматривает продажу или аренду Матвея Сафонова. Решение зависит от переговоров с Доннаруммой, пишет Sport24.

Кроме того, представители бывшей жены Сафонова подтвердили , что вратарь «ПСЖ» погасил долги по алиментам в размере более 64 млн рублей. Суд закрыл дело о его банкротстве.

5. «Атлетик» попросит RFEF и Ла Лигу заблокировать трансфер Уильямса в «Барсу», пока каталонцы не вернутся к правилу «1 к 1». Президент «Барсы» Жоан Лапорта удивлен таким шагом.

Из хороших новостей для каталонцев: клуб объявил о возвращении на «Камп Ноу». Первый матч на обновленном стадионе – 10 августа, в Ла Лиге клуб будет играть с ограниченной посещаемостью из-за строительных работ.

6. ЦСКА объявил об уходе Миралема Пьянича и Рифата Жемалетдинова: «Спасибо за большой вклад в наши победы, завоевание Кубка России и бронзовых медалей РПЛ!»

А вот Иван Сергеев отказал «Спартаку» и близок к переходу в «Динамо», утверждает «СЭ».

7. «Боруссия» выиграла группу F на клубном ЧМ, «Флуминенсе» вышел в плей-офф со 2-го места. «Интер» стал победителем группы E, «Монтеррей» занял вторую строчку. В 1/8 финала «Интер» сыграет с «Флуминенсе», «Боруссия» – с «Монтерреем».

8. Стефано Пиоли уволен из «Аль-Насра». Тренер возглавил команду в сентябре 2024-го и не выиграл ни одного трофея.

Зато Криштиану Роналду продлит контракт с клубом – на год или даже на два.

9. Концерн Volvo начал расследование из-за фото Елены Вяльбе на фоне произведенного ими вакс-грузовика сборной России. Сама Вяльбе заявила: «Мы купили автомобиль, как он попал в Россию – не наше дело . Опасений у нас нет».

10. «Эдмонтон» обменял Эвандера Кэйна в «Ванкувер» на 117-й выбор на драфте-2025.

Вячеслав Войнов вернулся в «Авангард». Контракт с защитником подписан на год.

11. Олимпийская чемпионка по лыжам Виктория Карл сдала положительный тест на кленбутерол.

12. Гарет Саутгейт получил рыцарский титул. Экс-тренера сборной Англии посвятил принц Уильям в Виндзорском замке.

13. На шоу Алины Загитовой «Ассоль» продано 43% билетов на сумму 15,8 млн рублей. Премьера – 27 июня.

14. Национальный суд Испании оставил в силе штраф Луиса Рубиалесу по делу о поцелуе с Дженнифер Эрмосо. Апелляции сторон отклонены.

15. Ветеран СВО Роман Гришин стал руководителем Центра спортивной подготовки сборных команд России.

16. Лео Месси с 20,4 млн долларов – самый высокооплачиваемый игрок МЛС 2-й год подряд. Инсинье с 15,4 млн – 2-й, Бускетс с 8,8 млн – 3-й, Миранчук с 4,88 млн – 13-й, Жиру с 3,7 млн – 23-й.

Цитаты дня.

Ротен о Месси в «ПСЖ»: «Даже его игра была хренью . Он гений, но ходил пешком, самоотдачи не хватало – все это видели. У тех, кто молчит об этом, просто нет яиц»

Степашин о возвращении России: «Как только закончится СВО – сразу допустят. При Сталине было время, когда мы играли только с басками . Потом начали со всеми – и здорово»

Журова про отъезд Могильного в НХЛ: «Потом вернулся, все осознал. В православии так устроено – если человек покаялся, прощают . Это Фетисов все сделал по закону, а Могильный был молод»

Тренер «Янг Бойз» Контини о Челестини в ЦСКА: «Есть человеческие и этические причины, по которым я бы не принял такое предложение»

Лапорта о соперничестве с «Реалом»: «У них есть чувство власти, а у «Барсы» – идентичности . Мы создаем таланты, они выходят на рынок, у них мало кто появляется. Мы больше, чем клуб»

Ольга Смородская: «У «Зенита» есть шансы стать новой народной командой, так как «Спартак» на дне . Одно чемпионство за 25 лет, а сколько денег вкладывают – смешно»