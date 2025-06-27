Алина Загитова: «Планируются ли показы «Ассоль» в других городах? Хотим расширяться, чтобы каждый мог увидеть это шоу в каждом уголке нашей необъятной страны»

Алина Загитова рассказала о желании показать шоу «Ассоль» в других городах.

Премьера ледового шоу состоялась сегодня в Санкт-Петербурге.

«Планируются ли показы «Ассоль» в других городах? Хотим расширяться, чтобы каждый мог увидеть это шоу в каждом уголке нашей необъятной страны. Будем стремиться к этому. Хотелось, чтобы в эти даты «Алые паруса» захватили весь Петербург.

Как я уже говорила, у меня не было ни одного выпускного в моей жизни. Шутим, что пришлось сделать шоу, чтобы посетить «Алые паруса». После завтрашнего шоу я это сделаю, если не засну, прогуляюсь по городу», – сказала олимпийская чемпионка.