Агкацев признан лучшим вратарем РПЛ-2024/25
Станислав Агкацев признан лучшим вратарем сезона в Мир РПЛ.
Голкипер «Краснодара» был отмечен наградой на премии «Winline Герои РПЛ-2025».
В минувшем сезоне 23-летний вратарь стал чемпионом России в составе «быков».
«Чемпион, мастер, человек со сломанным мизинцем и вратарь сезона – Станислав Агкацев! 🧤» – говорится в телеграм-канале Мир РПЛ.
Статистику Агкацева можно изучить здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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