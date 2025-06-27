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Агкацев признан лучшим вратарем РПЛ-2024/25

Станислав Агкацев признан лучшим вратарем сезона в Мир РПЛ.

Голкипер «Краснодара» был отмечен наградой на премии «Winline Герои РПЛ-2025».

В минувшем сезоне 23-летний вратарь стал чемпионом России в составе «быков».

«Чемпион, мастер, человек со сломанным мизинцем и вратарь сезона – Станислав Агкацев! 🧤» – говорится в телеграм-канале Мир РПЛ.

Статистику Агкацева можно изучить здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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