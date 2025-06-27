Агкацев признан лучшим вратарем РПЛ-2024/25

Станислав Агкацев признан лучшим вратарем сезона в Мир РПЛ.

Голкипер «Краснодара » был отмечен наградой на премии «Winline Герои РПЛ-2025».

В минувшем сезоне 23-летний вратарь стал чемпионом России в составе «быков».

«Чемпион, мастер, человек со сломанным мизинцем и вратарь сезона – Станислав Агкацев ! 🧤» – говорится в телеграм-канале Мир РПЛ.

Статистику Агкацева можно изучить здесь .