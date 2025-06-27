Голенков о Китае: «Думал, что посмотрю СССР на минималках, но там все развито и очень современное. Китайцы английский не знают, на языке жестов с ними поговорить тоже тяжело»

Егор Голенков рассказал, как провел отпуск.

– Как прошел ваш отпуск?

– Сначала поехали в путешествие по Китаю: Пекин, Гонконг, Макао.

– И как вам?

– Круто. В Китае другая вселенная: английский не знают, на языке жестов с ними поговорить тоже тяжело. Все другое и это круто.

– Что еще вас удивило в там?

– В Пекине – Великая китайская стена, «Запретный город». Гонконг – человейник, потому что много небоскребов, все друг на друге. Макао – больше игровой центр Азии.

– Могли бы назвать топ-3 страны, которые вы посещали?

– Наверное, это Карибские острова, Доминикана, Мексика, Танзания. Каждая страна по-своему красивая, не могу сравнивать. Каждый отдых был разный. Если кому-то интересен пляжный отдых – это, наверное, Сейшелы, Мальдивы.

– Как часто на отдыхе вы себя ловите на мысли, что в России лучше?

– Летом часто ловлю. Поэтому стараюсь проводить отпуск не много дней в разных странах и приезжать в Россию.

– Что вас удивило в Китае, если сравнивать с Россией?

– Там совершенно другая культура, разное отношение. Я думал, что посмотрю СССР на минималках. Но нет, там все развито и очень современное, меня это удивило, – сказал нападающий «Ростова ».