Ни один финский игрок не выбран в 1-м раунде драфта НХЛ в 3-й раз за 5 лет.

Клубы НХЛ не выбрали ни одного представителя Финляндии в первом раунде драфта НХЛ-2025.

Ранее это произошло в 2021 и 2023 году. При этом в 2022 и 2024 году в первом раунде были выбраны по 2 финских игрока (2022 – форварды Йоаким Кемелл и Брэд Ламберт, 2024 – форварды Конста Хелениус и Эмил Хемминг).

Отметим, что с 2010 по 2020 год в первом раунде выбирался хотя бы один финн, максимум был в 2017 году – 6 хоккеистов.