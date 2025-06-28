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Ни один финский игрок не выбран в 1-м раунде драфта НХЛ в 3-й раз за 5 лет

Ни один финский игрок не выбран в 1-м раунде драфта НХЛ в 3-й раз за 5 лет.

Клубы НХЛ не выбрали ни одного представителя Финляндии в первом раунде драфта НХЛ-2025. 

Ранее это произошло в 2021 и 2023 году. При этом в 2022 и 2024 году в первом раунде были выбраны по 2 финских игрока (2022 – форварды Йоаким Кемелл и Брэд Ламберт, 2024 – форварды Конста Хелениус и Эмил Хемминг). 

Отметим, что с 2010 по 2020 год в первом раунде выбирался хотя бы один финн, максимум был в 2017 году – 6 хоккеистов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Elite Prospects
logoмолодежная сборная Финляндии
чемпионат Финляндии
logoСборная Финляндии по хоккею
Конста Хелениус
Эмил Хемминг
Драфт НХЛ
logoЙоаким Кемелл
logoсборная Финляндии U18
logoБрэд Ламберт
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