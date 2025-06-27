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«Авангард» выменял Рашевского у «Динамо» на денежную компенсацию

Нападающий Дмитрий Рашевский перешел в «Авангард».

Взамен московское «Динамо» получит денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

В минувшем сезоне Дмитрий Рашевский провел 65 матчей за «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков. В плей-офф у него 4 (1+3) балла в 16 играх. 

Рашевский пригласил фанатов «Авангарда» на вечеринку «Буэнос Летос» в Городском саду Омска

«Авангард» заплатит 120 млн рублей за Рашевского. Форвард перейдет из «Динамо» (Артур Хайруллин)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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