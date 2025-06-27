«Авангард» выменял Рашевского у «Динамо» на денежную компенсацию
Нападающий Дмитрий Рашевский перешел в «Авангард».
Взамен московское «Динамо» получит денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.
В минувшем сезоне Дмитрий Рашевский провел 65 матчей за «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 40 (19+21) очков. В плей-офф у него 4 (1+3) балла в 16 играх.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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